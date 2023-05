Faccia a faccia. Stasera può esserci l'incontro traper definire il futuro dell'allenatore del Monza. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno dovrebbe essere esteso per almeno altre due stagioni, forse per tre. Intanto intorno a Palladino resiste più di un corteggiatore: club di primissima fascia (tra cui la) che avrebbero pensato a lui per iniziare un percorso di ricostruzione.