La Juventus ha in mente un secondo clamoroso obiettivo a parametro zero in vista dell'estate di mercato, dopo aver ufficializzato l'arrivo di Aaron Ramsey dall'Arsenal a partire dal prossimo 1 luglio. Si tratta di Adrien Rabiot, che ha già deciso di lasciare il Paris Saint-Germain al termine della stagione. Secondo quanto riportato dal Diario de Sevilla, però, c'è il Betis pronto a tentare la clamorosa operazione di mercato, promettendo a Rabiot anche un bonus al momento della firma e il 50% della cifra incassata in caso di futura rivendita sul mercato. Juventus avvisata.