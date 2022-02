L'obiettivo numero uno di Paulo Dybala resta il rinnovo di contratto con la Juventus e la possibilità di continuare insieme. Tuttavia stando a quanto riportato da TeamTalk il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte e ora degli ex juventini Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski sarebbe fortemente interessato a Dybala. I londinesi sarebbero pronti ad offrire un contratto all'argentino nel caso in cui non rinnovasse con la Juventus. Anche se i rapporti tra la società bianconera e la Joya sono molto distesi al momento.