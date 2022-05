Nahuel Molina, terzino dell'Udinese è finito nel mirino della Juventus. Tuttavia non solo i bianconeri si sono accorti del talento del giovane in forza ai friulani. Stando a quanto riferisce Marca l'Atletico Madrid dopo aver ceduto Tieran Krippier è alla ricerca di un sostituto ed avrebbe individuato Molina come obiettivo numero uno. Il cammino del giocatore potrebbe essere come quello di Rodrigo De Paul, dal Friuli ai Colchoneros.