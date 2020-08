Nel giorno in cui si parla del possibile addio di Luis Suarez dal Barcellona e del conseguente interessamento della Juventus per un ingaggio a parametro zero, il portale spagnolo fichajes.net stila una lista di 8 nomi che potrebbero fare al caso di Ronald Koeman per sostituire l'attaccante uruguayano. Ecco l'elenco: ​Memphis Depay e Moussa Dembelé (Lione), Maxi Gomez (Valencia), Edinson Cavani (ex PSG), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Paulo Dybala (Juventus), Myron Boadu (AZ Alkmaar), Gabriel Jesus (Manchester City). Sì, c'è pure Dybala, con cui la Juve sta trattando per il rinnovo. Ma le preferenze del nuovo allenatore blaugrana sarebbero Depay e Boadu.