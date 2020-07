Attraverso il sito del club, la Juventus ha analizzato il Sassuolo, prossimo avversario in campionato che la squadra di Sarri affronterà domani al Mapei Stadium, soffermandosi anche sugli ex della partita: "Nella squadra emiliana sono 4 i giocatori che hanno vestito la maglia bianconera in passato: Peluso, Romagna, Rogerio e Tripaldelli. Mentre gli ultimi tre non hanno mai giocato in Prima Squadra, militando solamente nel nostro vivaio, il primo con la Juventus è sceso più volte in campo. Federico Peluso infatti, difensore classe 1984, ha totalizzato 31 presenze e 2 reti in una stagione e mezza, vincendo due Scudetti e una Supercoppa Italiana. I gol sono arrivati entrambi nel 2013 in Coppa Italia contro la Lazio e in campionato proprio contro il Sassuolo, in un roboante 4-0 che vide grande protagonista Carlos Tevez con una tripletta”.