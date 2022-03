Non solo la Juve. Secondo quanto riportato da TMW, anche Bologna e Parma sono interessati a Giovanni Sartori, direttore dell'area tecnica dell'Atalanta che negli ultimi giorni è stato accostato con insistenza al club bianconero, di cui potrebbe entrare a far parte per occuparsi personalmente delle trattative di mercato, lasciando all'attuale ds Federico Cherubini un ruolo più "politico". Ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nelle prossime settimane.