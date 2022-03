Maurizio Sarri sarebbe interessato a portare Federico Bernardeschi alla Lazio. Nel caso in cui il giocatore di Carrara si liberasse a zero proprio Maurizio Sarri che ha allenato alla Juventus il giocatore lo vorrebbe con sé alla Lazio. A riferirlo è Sportmediaset. Bernardeschi sarebbe il sostituto ideale di Pedro e Felipe Anderson che in estate lasceranno il club della capitale.