Lapiomba su Destiny. Stando al portale sololalazio.it, Maurizioha chiesto espressamente come rinforzo per la fascia sinistra il giovane esterno classe 2002, seguito da tempo anche dalla(oltre che dall'). Claudiopotrebbe anche pensare a una trattativa lampo con l', che però chiede ancora tanto per il cartellino del ragazzo: almeno 15-20 milioni di euro la cifra necessaria per acquistarlo, tanti per la società capitolina che ha già speso parecchio in questa sessione di mercato e deve ancora puntellare anche altre zone del campo. L'operazione, quindi, appare difficile.