Secondo quanto riporta Gazzetta: l’ha in mano i faldoni dell’inchiesta Prisma: Il nodo fondamentale è se le cosiddette plusvalenze fittizie e le due manovre stipendi (2020 e 2021) abbiano violato i principi di sportività e alterato i conti bianconeri in ottica Fair play finanziario. Non va dimenticato che la Juve aveva stretto un accordo con Nyon sul settlement agreement, pagando una multa fortemente scontata (3,5 milioni rispetto ai 19 previsti). Ma se questo accordo fosse basato su dichiarazioni contabili ritenute false, sarebbero guai per la Signora. E l’ipotesi di un’esclusione per uno o più anni dalle coppe europee non sarebbe affatto campata in aria.