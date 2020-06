Che la Juventus segua da vicino Nicolò Zaniolo non è più un mistero da tempo. I bianconeri hanno puntato il talento classe '99, confidando nelle esigenze della Roma di sistemare i conti. Eppure, i giallorossi non vogliono perdere uno tra i giocatori più rappresentativi della rosa, così, per Zaniolo, la società sta pensando un trattamento speciale. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo la sospensione di Gianluca Petrachi, il nuovo direttore sportivo dei capitolini avrà il compito di trattare con Zaniolo per il rinnovo, che possa quindi legare il giocatore ancor più ai colori giallorossi.