Aumenta la concorrenza per Antonio Rudiger. Secondo quanto riportato dal Telegraph, c'è anche il Newcastle sulle tracce del difensore ex Roma, in scadenza con il Chelsea e seguito con attenzione da diversi club tra cui la Juve. Gli inglesi potrebbero fare la differenza nelle trattative offrendo al classe 1993 uno stipendio molto alto, con cifre fuori dalla portata dei bianconeri e di altre pretendenti. Il fronte, comunque, resta caldo, nelle prossime settimane se ne saprà di più.