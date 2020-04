1









Tutta la Juventus, tifosi compresi, sperano nel Pogback. E non si tratta di una semplice speranza, dato che Paratici si sta muovendo concretamente con sia con l’agente di Pogba Mino Raiola che con il Manchester United, a cui potrebbe proporre diverse contropartite tecniche (Ramsey e Rabiot), date le difficoltà che ogni società incontrerà nell’investire grossi capitali. La concorrenza è spietata, c’è il Real Madrid e il Paris Saint-Germain, che punta ad Allegri per la panchina, e si fa ancora più tosta se le pretendenti arrivano anche dalla Serie A. Come riporta Tuttosport, l’Inter di Antonio Conte sta sondando il terreno per il centrocampista francese. Non ne ha mai parlato con i Red Devils, ma i rapporti con gli inglesi sono ottimi visti gli affari Lukaku, Sanchez e Young. Inoltre l’ad Marotta sta approcciando un riavvicinamento con Mino Raiola e infine, ma non per ultimo, Il tecnico ex Juve sarebbe felice di avere nuovamente a disposizione Pogba.