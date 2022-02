Alla Juventus piace il centrocampista in scadenza con il Milan Frank Kessie. Tuttavia sul giocatore ci sarebbe una fortissima concorrenza. Come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sul giocatore del Milan ci sarebbero Juventus, Inter, Tottenham, Barcellona, PSG ed Atletico Madrid. Tutti quanti pronti a trattare l'ingaggio con gli agenti del giocatore in modo da poterselo accaparrare a zero.