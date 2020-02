Un momento non esattamente felice per Mauro Icardi al Paris-Saint Germain. Dopo un inizio di stagione scoppiettante (14 partite da titolare, 11 gol), l’attaccante argentino, in prestito dall’Inter, ultimamente si è seduto in panchina più di una volta, manifestando il suo dissenso in occasione della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund. Al centro delle polemiche per i festeggiamenti del compleanno suo, di Cavani e Di Maria, al centro anche, costantemente del mercato. In attesa di capire se il PSG procederà nell’attivare l’opzione di acquisto di 70 milioni di euro, cresce la lista di pretendenti: in Italia c’è la Juve, in Inghilterra è spuntato il Chelsea. È quanto riporta il Sun, secondo cui il club inglese monitora l’evolversi delle vicende, pronto ad inserirsi nel momento opportuno.