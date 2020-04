1









Un gioiellino che si sta già imponendo nel calcio nazionale, presto lo farà anche in territorio europeo. Stiamo parlando di Kai Havertz, trequartista del Bayer Leverkusen classe ’99 ambito da mezza Europa. Come per tanti talenti sbocciati in Germania, il Bayern Monaco non fa mancare la sua ingombrante presenza, minacciata dalla concorrenza di altre squadre. Come la Juventus, che gradisce il tedesco per la sua prospettiva futura, e come il Manchester United. Stando a quanto riporta l’Evening Standard, i Red Devils lo avrebbero messo tra i nuovi obiettivi del centrocampo.