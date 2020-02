La Juventus segue dalla scorsa estate Federico Chiesa, esterno classe '97 della Fiorentina. Il giocatore, che sembrava ad un passo prima dell'arrivo di Rocco Commisso a Firenze, è rimasto ancora una stagione in viola, attirando su di sé gli occhi di altre pretendenti. In Italia, come l'Inter, ma anche in Inghilterra, come riporta il Daily Mail. Infatti, anche il Manchester United avrebbe messo Chiesa nella lista dei desideri, con Solskjaer che, qualora mantenesse quarto posto e panchina, potrebbe puntare su di lui per la ripartenza dei Red Devils. Juve avvisata, quindi: ci sarà da accelerare i tempi.