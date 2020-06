La Juventus segue da tempo Gaetano Castrovilli, vera e propria rivelazione del campionato della Fiorentina. I Viola, dal canto loro, hanno espresso chiaramente la volontà di tenere il giocatore, sparando alto sul prezzo. La situazione, però, potrebbe cambiare, dal momento ci sono tante concorrenti per il centrocampista ex Cremonese. Secondo quanto riporta Il Messaggero, infatti, suonano le sirene inglesi per Castrovilli: su di lui, oltre alla Juventus e all'Inter, ci sono anche Liverpool e Manchester United. Il prezzo si aggira intorno ai 50 milioni di euro.