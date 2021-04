La Juventus è solo una delle tantissime squadre alle quali viene accostato il nome di Sergio Aguero per il post Manchester City. Nella folta concorrenza ci sono club sia di Serie A che dei maggiori campionati europei. Più sorprendente è invece vedere aggiungersi alla lista società di un campionato come quello portoghese. Stando a quanto afferma il giornale Record, infatti, sul centravanti argentino c'è anche il Benfica, che avrebbe intenzione di offrire ad Aguero un ricco contratto triennale. La grande asta per El Kun è appena cominciata...