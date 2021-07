è uno degli obiettivi principali della Juventus per il centrocampo. Insieme a Manuel Locatelli, è l'altro grande nome di cui si parla con insistenza. Sarebbe un ritorno dopo appena un anno dal suo scambio con Arthur. Come ricostruisce Sportmediaset, però, la situazione a Barcellona non è così chiara: il club blaugrana vuole disfarsi del bosniaco, anche se mister Koeman continua a dargli fiducia nelle amichevoli estive. E in tutto questo, pare che il Tottenham del direttore sportivo ex Juve Fabio Paratici sia pronto ad avanzare un'offerta.