La Juventus è interessata al difensore serbo della Fiorentina Nicola Milenkovic. Tuttavia stando a quanto riporta La Nazione il difensore potrebbe anche rinnovare il suo contratto con la società viola e proseguire il suo cammino. In questo caso si allontanerebbe la pista che lo porterebbe alla Juventus, squadra in cui ritroverebbe il suo ex compagno di squadra Dusan Vlahovic.