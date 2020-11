La Juventus si è sempre distinta per la capacità di assicurarsi i migliori talenti del calcio italiano fin dalla giovane età. Ma per farlo, bisogna inevitabilmente superare la concorrenza delle altre big della Serie A, quando non europee. Da Calciomercato.com arrivano aggiornamenti sul "duello a tre" che si prospetta per due talenti che si stanno mettendo in mostra in questo inizio di campionato: il regista Andrea Rovella, del Genoa, sui cui si starebbe fiondando l'Inter; e Matteo Lovato, difensore del Verona, che ha già contatti avviati col Milan.