Beppe Marotta, amministratore delegato dell'area sportiva dell'Inter, è intervenuto durante il Festival dello Sport, parlando anche di un obiettivo di mercato più volte accostato alla Juventus: Dusan Vlahovic. "Un grande talento, pronto sia per il presente che per il futuro. Era il nostro secondo obiettivo in estate, sarebbe stato il massimo. Ma - ha ammesso Marotta - non eravamo nelle condizioni di concludere. Siamo stati però contenti dell'operazione Dzeko". L'ex dirigente della Juventus ha parlato anche dell'addio con Conte: "Dopo i colloqui di quei giorni, non intravedeva un percorso comune. Ci sta, è lo sport. Massimo rispetto, ma i giocatori e gli allenatori passano, le società restano", ha concluso.

RIMPIANTO ALLA JUVENTUS - "Avevamo la possibilità di prendere Haaland per 2-2,5 milioni. Lì bisogna avere la forza di andare in extra-budget quando ti dicono che è un talento da prendere. Lì subentra la creatività finanziaria di fare l'operazione. Potevamo prenderlo per poco, ora Haaland è uno dei giocatori più importanti nello scenario internazionale. Può arrivare in Italia? Assolutamente no. C'è un grande gap con la Premier League, la Liga, ora siamo un campionato di transizione, non più di destinazione finale. Vedi Lukaku."

ACQUISTO RONALDO - "".Contrario all’acquisto di CR7? Espressi una mia valutazione. Egoisticamente parlando un campione come Cristiano tutti lo dovrebbero avere. L’ho conosciuto bene per quei sei mesi: è un campione e dai campioni impari sempre. Impersonifica una grande professionalità, ha una cultura del lavoro massima e cura aspetti fisici e caratteriali. Forse in quel momento si doveva confrontare l’ambiente con valutazioni di carattere economico-finanziario. Non è un elemento che ha incrinato il mio rapporto con la presidenza e la dirigenza, con cui c’è grande cordialità