Federico Chiesa è uno tra i grandi obiettivi di mercato della Juventus in vista dell'estate. Fabio Paratici è pronto a una super offerta intorno ai 70 milioni di euro, ma l'Inter ha tutta l'intenzione di accelerare i tempi per superare la concorrenza. Come riportato da La Repubblica, infatti, Beppe Marotta è al lavoro per anticipare la sua ex squadra e chiudere il grande colpo di mercato. Anche al di fuori della Serie A, però, Chiesa è particolarmente gradito: il Bayern Monaco lo considera tra i sostituti ideali per Franck Ribery e Arjen Robben, che hanno dato il proprio addio ai bavaresi al termine di questa stagione.