Nella sfida di domani sera all'Allianz Stadium ladovrà prestare particolare attenzione anche a Romelu. L'attaccante belga, infatti, ha segnato negli ultimi tre match ufficiali della; soltanto una volta ha registrato una serie più lunga di gare con gol all’attivo nella stessa stagione tra tutte le competizioni da quando è in Italia: quattro nell’agosto 2020 con l’Inter. Il classe 1993, inoltre, ha realizzato due reti in carriera contro la Juventus tra tutte le competizioni: entrambe suall’Allianz Stadium (in Serie A il 15 maggio 2021 e in Coppa Italia il 4 aprile 2023).