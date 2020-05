1









Intreccio di mercato tra Juventus e Manchester United. Infatti, se non è un segreto di quanto i bianconeri sognino il ritorno di Paul Pogba, i Red Devils inseguono invece Adrien Rabiot, centrocampista francese arrivato a Torino proprio la scorsa estate. Così, secondo quanto riporta il Sun, allo United sono rimasti molto colpiti da Rabiot, che sembra essere un vero e proprio obiettivo per Ole Gunnar Solskjaer, tecnico della squadra. Sempre stando a quanto riportano dall'Inghilterra, la Juventus potrebbe cedere il giocatore per una cifra vicina ai 40 milioni di euro.