120 milioni di euro. È questa la mostra cifra che, alla fine di una estenuante trattativa, il Borussia Dortmund ha preteso dal Manchester United in estate per Jadon Sancho. Troppo anche per uno dei talenti più rigogliosi al mondo, soprattutto in epoca Covid. Ma come riporta il Mirror, i Red Devils si riterrebbero soddisfatti della decisione presa, ovvero aver abbandonato la pista che porta all’inglese. Non è più una priorità dello United, che adesso intende fare sul serio per Erling Haaland, obiettivo della Juventus.