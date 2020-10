55 milioni di euro, questa la spesa del Chelsea per regalare a Lampard il nuovo terzino sinistro. Così, Emerson Palmieri è diventata una seconda scelta e Marcos Alonso addirittura ai margini della rosa per le recenti liti con il tecnico. L’italo-brasiliano era sul taccuino della Juventus e non solo in Italia (Inter e Napoli), ma come riportano dall’Inghilterra, ci sarebbe un altro club di Serie A. Stando a quanto racconta il Sun, anche al Roma si sarebbe immessa nella corta per Emerson Palmieri, che ha già un trascorso nella Capitale giallorossa.