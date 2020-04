Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma sta studiando un modo per blindare Nicolò Zaniolo dalle sirene del mercato che, ormai, suonano incessantemente. Infatti, malgrado il ragazzo abbia firmato il rinnovo contrattuale solo otto mesi fa, potrebbe sedersi nuovamente al tavolo della dirigenza per un ulteriore aumento. Nei piani della Roma, quindi, ci sarebbe quello di far salire l'ingaggio di Zaniolo a 3 milioni di euro, tra i top nello spogliatoio giallorosso: la Juve, che da tempo segue il ragazzo, è avvisata.