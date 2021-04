La Roma pensa al dopo Dzeko. Tra i nomi al vaglio del general manager Tiago Pinto è finito anche Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo in prestito al Genoa, recentemente protagonista con la Nazionale Under 21. Un nome che suona familiare anche per la Juventus, che lo ha trattato a più riprese durante il mercato invernale con il club neroverde, senza però trovare l’intesa sulle formule della trattativa. Il futuro del classe 1999 resta tutto da scoprire, nel frattempo si fa avanti anche la Roma.