Furio Focolari ha parlato a Radio Radio del futuro di Sergej-Savic, centrocampista serbo noto pallino di Massimiliano Allegri e spesso accostato alla Juventus. Queste le sue parole:"Ho notizie differenti su Milinkovic. Lui non ha alcuna intenzione di lasciare la Lazio. L’unica cosa è che chiede una squadra giusta per fare la Champions. Dall’ambiente biancoceleste vi riporto la notizia che sono abbastanza convinti che otterranno la qualificazione. Milinkovic vuole una squadra forte e pronta. Non mi risulta neanche che ci sia la richiesta di Lotito all’agente di 40 milioni".