Lavori in corso in casa Juventus per l’erede di Gonzalo Higuain. Al momento, l’identikit più appetibile, per diversi motivi, si trova nuovamente a Napoli: Arek Milik è l’indiziato numero uno dalla dirigenza bianconera, che avrebbe incassato il sì da parte sua. Il polacco è in scadenza di contratto nel 2021 con i partenopei, il rinnovo è un’ipotesi che lui, assieme al suo entourage, stanno scartando, dunque la sua cessione in estate è più probabile per mai. Il presidente De Laurentiis, però, è chiaro nelle sue richieste, servono 40 milioni di euro, cifra alta per il periodo che corre. La Juve può vantare una serie di contropartite tecniche che pure piacciono ai napoletani – Romero, Mandragora, Rugani e Cuadrado – ma come riporta Tuttosport, la concorrenza per Milik inizia a farsi insistente: in Spagna c’è l’Atletico Madrid, mentre in Inghilterra hanno chiesto informazioni Arsenal, Chelsea, Tottenham e Manchester United.