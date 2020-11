Lo stallo nel rinnovo di contratto tra il Real Madrid e Sergio Ramos ha agitato il mercato. I Blancos vorrebbero prolungare l’intesa della bandiera spagnola, autore di 100 gol con la maglia delle Merengues, ma non c’è ancora intesa sulle cifre dell’ingaggio, così i grandi club europei si stanno muovendo. Non solo la Juventus tiene monitorata la situazione, ma anche il Liverpool starebbe pensando a Sergio Ramos con grande interesse. Come riporta As, la dirigenza dei Reds avrebbe contattato l’entourage del difensore centrale per sondare la fattibilità dell’operazione già per gennaio.