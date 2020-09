In questi giorni si sta parlando molto dell'obiettivo centravanti nell'ottica del mercato juventino, con Luis Suarez, Edin Dzeko e altri attaccanti come Morata e Cavani in lizza. Ma non dobbiamo dimenticarci che la Juventus sta anche cercando un centrocampista. Tra gli obiettivi individuati in queste settimane c'è anche Rodrigo De Paul. L'argentino dell'Udinese è in uscita dal club friulano e alla Juve potrebbe vestire i panni della mezzala di piede e tecnica, tuttavia - come riporta La Nazione - anche la Fiorentina è pronta per dare l'assalto a De Paul, in caso dovesse fallire quello a Torreira dell'Arsenal.