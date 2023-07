Fabianoresta un obiettivo di mercato dalla. Non ci sono solo i bianconeri in corsa per il terzino però, infatti stando a quanto riferisce Calciomercato.com la Fiorentina a sorpresa ha messo la freccia e superato Madama nella corsa al giocatore. Infatti, Pradè e lagodono di un buon rapporto con l'Empoli e questo potrebbe facilitare l'affare.Parisi per la Juventus continua ad essere un obiettivo di mercato. Sono da verificare le condizioni per un affondo decisivo. I colloqui con l'Empoli intanto continuano ma per un altro giocatore, si tratta di Filippoobiettivo primario del direttore sportivo Accardi. Si stanno accordando le parti per la definizione dell'affare che potrebbe arrivare tra lunedì' e martedì.