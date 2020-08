1









Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, anche la Fiorentina sarebbe entrata in corsa per Arek Milik, attaccante del Napoli fortemente corteggiato dalla Juventus. I bianconeri vantano un accordo di massima con il giocatore, non con la società, con cui sta trattando la formula dell’operazione, magari inserendo delle contropartite tecniche gradite ai partenopei (Bernardeschi, Pellegrini, Romero). In questo scenario, si vorrebbe infilare il club di Rocco Commisso, in cerca di un nuovo bomber da affiancare a quelli già presenti in rosa.