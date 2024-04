In vista del match di domenica sera contro laall'Allianz Stadium, il tecnico dellaVincenzo Italiano punta a sfruttare l’entusiasmo per la vittoria ritrovata in Coppa Italia ai danni dell'Atalanta per cercare di conquistare i primi tre punti esterni del 2024 in campionato, spezzando un digiuno che dura da oltre tre mesi: la squadra viola, infatti, non vince indall’1 a 0 ottenuto a Monza il 22 dicembre scorso, e al momento è al 10° posto in Serie A con 43 punti (-16 dai bianconeri). Il fischio d'inizio del match è fissato per le 20.45.