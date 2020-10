La Juventus stasera riceve il Verona per la 5^ giornata di Serie A. La formazione di Pirlo è in cerca delle giuste certezze e della continuità di risultati nel nuovo progetto tecnico. La squadra di Juric è alquanto insidiosa, come dimostrato anche nello scorso campionato. A dispetto dell'enorme vantaggio complessivo della Juve nelle sfide tra i due club, l'ultimo precedente ha fatto esultare il Bentegodi: 23^ giornata della stagione 2019-2020, l'8 febbraio (un mese prima del lockdown), Ronaldo sblocca il risultato con un gol dei suoi, ma a sorpresa il pareggio firmato da Borini e un rigore trasformato da Pazzini (mani di Bonucci) segnano il 2-1 per l'Hellas.