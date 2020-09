La Juventus non ha un regista. C'è Arthur là in mezzo a dare qualità, ma come affermato dallo stesso Pirlo non è un playmaker puro. Uno dei nomi preferiti dall'allenatore della Juventus è Manuel Locatelli, l'ex Milan oggi al Sassuolo che anche in Nazionale ha ben figurato. Come riporta Calciomercato.com tuttavia c'è ora la concorrenza dell'Inter su di lui. Alle prese con la necessità di regalare a Conte un centrocampista di qualità, infatti, Marotta ha messo nel mirino diversi giocatori: Kantè è la prima scelta, ma tra le alternative figura pure Locatelli. Il club neroverde vuole 40 milioni di euro.