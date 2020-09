L’improvvisa trattativa che coinvolge Diego Godin e un suo trasferimento in direzione Cagliari porterebbe l’Inter a rituffarsi sul mercato per trovare un nuovo difensore centrale. Che poi non si tratta di una grande ricerca, perché il nome c’è già ed è corteggiato da tempo: si tratta di Marash Kumbulla del Verona, seguito anche da Juventus e Lazio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il classe 2000 sarebbe il giocatore ideale secondo Conte per a sua retroguardia, dal momento che può collocarsi in tutte le posizioni.