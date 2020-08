Il futuro di Sandro Tonali si stava delineando, perché c’è l’Inter in vantaggio rispetto a tutte le pretendenti, forte del gradimento del giocatore e dell’offerta basata su un prestito oneroso con obbligo di riscatto, per un’operazione da 35 milioni di euro. Ma il club nerazzurro non ha ancora premuto sull’acceleratore, cosa che ha riaperto il varco al Milan. Come riporta Sky Sport, Maldini e Massara hanno sfruttato il momento per presentare un’offerta al Brescia, un prestito oneroso alto con diritto di riscatto, a cui Cellino ha risposto negativamente. Sul classe 2000 c’è anche la Juventus, che al momento rimane defilata.