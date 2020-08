Gianluca Scamacca fa gola alle squadre di Serie A. Dopo una stagione trascorsa all’Ascoli, in Serie B, da protagonista, l’attaccante farà ritorno al Sassuolo. Qui verranno fatte considerazione sul suo futuro, se De Zerbi vorrà tenerlo oppure opterà per una cessione, dato che è corteggiato da molti club. Su di lui ci sono Juventus, Inter e Milan, ma i nerazzurri potrebbero giocarsi una carta decisiva per strappare il classe 2002. Stando a quanto riporta Serie B News, l’Inter potrebbe abbassare la valutazione di 15 milioni di euro inserendo il cartellino del giovane Pirola, aggiungendo una quota cash di 9-10 milioni di euro.