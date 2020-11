Stando a quanto riporta Tuttosport, l’Inter sta progettando una sorta di restyling a centrocampo per il mercato di gennaio. Per una vasta serie di motivi, Eriksen non ha ancora convinto, Vecino non rientra nei piani di Antonio Conte ed è infortunato da diverso tempo. Per i motivi appena detti, il club nerazzurro vorrebbe sacrificare questi due giocatori sul mercato. In entrata gli obiettivi corrispondono a Kantè del Chelsea, De Paul dell’Udinese e Malinovskyi dell’Atalanta. Sul fantasista argentino friulano c’è anche il pressing della Juventus.