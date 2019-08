Come riporta Tuttosport, le cessioni in serie di Joao Mario e Gabigol, portano in dote all’Inter un buon gruzzolo che potrebbe essere reinvestito sul mercato in entrata. Tra i giocatori entrati nell’orbita nerazzurra vi sono almeno due nomi che interessano anche alla Juve: il primo è Ivan Rakitc, per il quale i bianconeri sono in contatto con il Barcellona, ed il secondo è quello, più altisonante, di Sergej Milinkovic Savic. Il centrocampista serbo, vecchio pallino di Paratici, sembra destinato a rimanere a Roma e gli ultimi rumors parlano di trattative già avviate per il rinnovo di contratto. Quest’ultima iniezione di liquidità nelle casse dell’Inter può portare la società di Milano a tentare il colpaccio last minute. La percentuale di difficoltà resta comunque altissima sia per costi che per tempistiche.