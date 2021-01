L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto su Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Udinese gradito sia alla Juventus che all’Inter: “L’Inter ha in pugno Rodrigo De Paul. L’affare - a meno di cataclismi - si farà in estate, però esiste ancora una speranza (a oggi molto flebile) che possano essere anticipati i tempi all’attuale sessione di mercato. Tutto passa da Christian Eriksen: qualora il danese dovesse essere venduto, ci sarebbe margine per chiudere subito. A oggi, la situazione intorno al trequartista resta fluida: Martin Schoots, il suo procuratore, sta raccogliendo sondaggi in Premier. Gli abboccamenti sono tutti per un prestito (con ingaggio pagato, ovviamente)”.