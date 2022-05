La Juventus è interessata allo sgarbo all'Inter per portare Ivan Perisic a zero a Torino. Tuttavia stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport i nerazzurri avrebbero fissato ad inizio della settimana un incontro con l'entourage del croato. La Juve, così come Chelsea e Newcastle, sarebbe disposta ad offrirgli 6 milioni a stagione, l'Inter attualmente 4,5. Dopo questo incontro se ne saprà certamente di più.