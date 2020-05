1









Sandro Tonali rappresenta il futuro del calcio italiano, e il futuro della squadra in cui sbarcherà. Il suo è un destino di alto livello e per questo in estate lascerà Brescia. La concorrenza è da top player: Barcellona, Psg, Juve, Milan e Inter, con quest’ultimi molto forti sul classe 2000, in virtù del gradimento di Antonio Conte. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, l’Inter ha intensificato i contatti con l’agente Bozzo, Marotta incontrerà a fine maggio-inizio giugno il club di Cellino, che continua a sparare alto per il suo gioiello. L’amministratore delegato nerazzurro non intende superare i 30-35 milioni di euro, magari inserendo delle contropartite gradite dalle Rondinelle. Inoltre, una spinta per l’operazione potrebbe arrivare dalle cessioni degli esuberi dell’Inter, ovvero Icardi, Nainggolan, Perisic, Dalbert, Lazaro e Joao Mario. Paratici avvisato, sarà l’ennesimo duello con il suo ex socio Marotta.