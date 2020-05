L’Inter fa sul serio per Chiesa. Il suo profilo è sulle scrivanie dirigenziali del club di Viale della Liberazione da tempo, con l’ad Beppe Marotta che ne ha parlato più volte con la Fiorentina e con Conte che lo richiede a gran voce. In aiuto alle pretendenti dell’esterno azzurro sono arrivare anche le parole di Joe Barone, dg della Viola: “Non obblighiamo nessuno a rimanere, vogliamo giocatori felici di stare a Firenze”. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, l’Inter si spingerà fino a 40-45 milioni di euro, magari offrendo come contropartita Nainggolan o Vanheusden. Su Chiesa c’è sempre il pressing della Juventus, che dal canto suo ha pedine di scambio altrettanto allettanti.