Si complica sempre di più per lala pista. Il difensore del, che i bianconeri hanno messo nel mirino come eventuale sostituto di Matthijs De Ligt, sembra infatti molto vicino all', che dopo averlo corteggiato a lungo è pronto a sferrare l'attacco decisivo per battere la concorrenza. Stando a quanto riferito da Sky Sport, la trattativa potrebbe già chiudersi all'inizio della prossima settimana, forse lunedì, anche senza la cessione di Milan, su un'offerta vicina ai 30 milioni di euro più bonus.