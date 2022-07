Contatto ufficiale nella giornata di ieri tra l'e ilper Gleison. Come riportato da Calciomercato.com, a Milano la dirigenza granata, nelle persone di, ha infatti incontrato l'agente del difensore e, con l'intenzione dichiarata di chiudere l'affare per portare il brasiliano in nerazzurro, alla corte di Simone Inzaghi, non appena salutato Milan. Uno sprint, quello dell'Inter, che può rappresentare un pericolo per la Juve, ancora sulle tracce di Bremer per sostituire Matthijs, ormai prossimo alla partenza.